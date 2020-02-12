Бывший полузащитник «Зенита» Краневиттер получил травму в первом матче за новый клуб Футболист провел за питерский клуб 52 матча.

Бывший футболист «Зенита» Матиас Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей».

26-летний полузащитник вышел в стартовом составе в четвертьфинальном матче Кубка Мексики против «Сантос Лагуна» (0:0), однако уже на 33-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

La lamentable lesión de Kranevitter. pic.twitter.com/tpMnaOPfSs — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 12, 2020

Напомним, Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года. Всего в составе сине-бело-голубых он провел 52 матча, в которых сделал три результативные передачи. В текущем сезоне аргентинец четыре раза появлялся на поле. В составе сборной Аргентины игрок провел девять матчей.

В январе 2020 года Краневиттер перешел в мексиканский «Монтеррей».