Массимо Каррера: Не ожидал столь успешного начала работы в АЕК Главный тренер АЕК Массимо Каррера – о первых месяцах работы в греческой команде.

- Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕК. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно.

- Сможете ли повторить в Греции российский успех?

- Не будем забегать вперед. Но я работаю именно ради этого и сделаю все, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их, - приводит слова Карреры Sport24.ru.

После 23 туров чемпионата Греции АЕК с 44 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги, уступая лидирующему «Олимпиакосу» 13 баллов.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.