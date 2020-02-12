«Ростов» подписал голкипера «Зенита» (фото) Ранее голкипер играл за финский ХИК на правах аренды.

Официальный сайт ФК «Ростов» сообщил о переходе 24-летнего вратаря Максима Рудакова. Голкипер принадлежал «Зениту», но два предыдущих года выступал в чемпионате Финляндии за ХИК на правах аренды.

Голкипер Максим Рудаков — игрок «Ростова» ⚽️✔️



Между «Ростовом» и «Зенитом» достигнута договоренность о переходе в наш клуб Максима Рудакова.https://t.co/7JkklKsOv5 pic.twitter.com/RwUwD8lVZL — Football Club Rostov (@rostovfc) February 12, 2020

Сумма трансфера не разглашается. Контракт заключен до лета 2024 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро.

За главную команду клуба из Санкт-Петербурга Рудаков так и не сыграл. В 77 матчах за ХИК Максим пропустил 75 голов и 31 раз отыграл «на ноль». В 2018 году российский вратарь помог клубу их Хельсинки выиграть чемпионат Финляндии.

Напомним, после 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка, на одно очко отстает от «Краснодара» и на 11 – от лидирующего «Зенита».