«Арсенал» проиграл белорусскому «Шахтеру» Команда Черевченко готовится к весенней части сезона в Турции.

Тульский «Арсенал» провел вторую контрольную встречу за сегодня. Команда Игоря Черевченко уступила со счетом 2:3 «Шахтеру» из белорусского Солигорска.

Форвард «оружейников» Евгений Луценко открыл счет на 18-й минуте, однако к свистку на перерыв белорусский клуб выигрывал 3:1. Голы забивали Юрий Кендыш (28), Георгий Диасамидзе (34) и Дарко Бодул (45). В начале второго тайма (на 48-й минуте) Горан Чаушич сократил отставание «Арсенала», однако отыграться туляки так и не смогли.

Для команды Черевченко – это был уже второй спарринга за сегодня. Ранее «Арсенал» уступил 0:2 румынскому клубу «УТА Арад». Следующий контрольный матч «оружейники» проведут уже на третьем по счету сборе в Турции.

«Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах. Солигорский «Шахтер» в прошлом году занял третье место в чемпионате Белоруссии.

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула, Россия) – «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) – 2:3 (1:3).

Голы: Луценко, 18 – 0:1, Кендыш, 28 – 1:1, Диасамидзе, 34 – 1:2, Бодул, 45 – 1:3, Чаушич, 48 – 2:3.

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, К.Комбаров (Минаев, 73), Чаушич, Костадинов, Ломовицкий, Лесовой (Банда, 76), Луценко (Ковалев, 73).