«Пари Сен-Жермен» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции Жеребьевка состоится завтра 13 февраля.

Матч 1/4 финала Кубка Франции «Дижон» – «Пари Сен-Жермен» завершился со счетом 1:6.

Уже на первой минуте защитник хозяев Уэсли Лаутоа направил мяч в свои ворота, но на 13-й «Дижон» отыгрался стараниями Мунира Шуяра. Далее, впрочем, забивали только парижане.

На 44-й минуте гости вышли вперед после гола Килиана Мбаппе. Во втором тайме Пабло Сарабия оформил дубль (50 и 90+1) и сделал голевую передачу Тьяго Силве (50). Ну а защитник «Дижона» Сену Кулибали стал автором еще одного автогола своей команды (86).

Соперника по полуфиналу «Пари Сен-Жермен» узнает завтра 13 февраля, когда Французская федерация футбола проведет жеребьевку. Матчи 1/2 Кубка Франции состоятся 3 и 4 марта.

Ранее в полуфинал пробился «Ренн». В 23:05 свою встречу начнут «Лион» и «Марсель», а завтра 13 февраля сыграют «Эпиналь» из четвертого дивизиона и «Сент-Этьен».