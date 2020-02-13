«Атлетик» обыграл «Гранаду» в первом полуфинальном матче Кубка Испании Встреча прошла в Бильбао.

Первый матч ½ финала Кубка Испании «Атлетик» – «Гранада» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Единственный мяч был забит на 42-й минуте. Его автором стал полузащитник Икер Муньяин.

Добавим, что команда предстоит провести ответный поединок. Он состоится 5 марта и пройдет в Гранаде.

«Атлетик» – «Гранада» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 42 Муниаин.

«Атлетик»: Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 67), Весга, Муниаин, Дани Гарсия (Сан Хосе, 84), Капа, Уильямс.

«Гранада»: Руй Силва, Диас, Дуарте (Этеки, 85), Херман Санчес, Нева, Эррера, Пуэртас (Вальехо, 46), Гоналон, Мачис (Жил Диаш, 71), Сольдадо, Фернандес.

Предупреждения: Дани Гарсия (16), Уильямс (29), Диас (29), Сольдадо (65), Адурис (67).