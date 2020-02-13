Президент «Хетафе»: На месте Анхеля я бы не смог отказаться от перехода в «Барселону»

– Лично я бы не смог отказаться от переезда. У меня хорошие отношения с «Барселоной», и у меня нет проблем с ними в этом вопросе. Знаю, что у них есть большие проблемы с форвардами. Я сказал Родригесу быть спокойным и продолжать забивать голы. Он знает, что он будет проинформирован первым, если поступит предложение, я не стану ему мешать. Кто не хотел бы ехать в «Барселону»? Но сейчас нет новостей или указаний на то, что они начнут переговоры сейчас, – цитирует Торреса Marca.
Напомним, что каталонский клуб находится в поисках нового форварда в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Анхель перешел из «Хетафе» из «Сарагосы» летом 2017 года. С тех пор он забил 30 голов в 88 матчах за команду из пригорода Мадрида в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего форварда 13 забитых мячей в 27 матчах с учетом всех турниров.
В контракте Анхеля с «Хетафе» прописана сумма отступных в 10 миллионов евро.
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