Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек - Советский спорт
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13 февраля 2020 08:46ФутболКорегин Владислав

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Дижоном».

Как сообщает дисциплинарный комитет французской лиги (LFP), россиянин был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек – в игре с «Амьеном» (2:1) 23-летний игрок заработал уже четвертый «горчичник» в сезоне и третий за последние 10 туров. Санкции вступят в силу с 18 февраля, и, таким образом, Головин сможет сыграть в завтрашнем матче против «Монпелье», однако будет вынужден пропустить гостевую встречу с «Дижоном» 22 февраля.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, забив три гола и отдав три ассиста. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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