Илкай Гюндоган: Гвардиола и Клопп – лучшие тренеры в мире Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган счастлив, что в своей карьере играл под началом Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

– Это два лучших тренера в мире. Это привилегия, которую я заработал за свою карьеру, получив возможность тренироваться у обоих. Я думаю, что многие футболисты завидуют мне, потому что у них не было такой возможности. У обоих есть место в моем сердце. Оба научили меня многому и являются частью моего успеха, – сказал Гюндоган в интервью Fantasy PL.

Напомним, что перед трансфером в английский клуб 29-летний полузащитник на протяжении пяти лет выступал за дортмундскую Боруссию, которую тренировал Клопп – вместе они стали чемпионами Германии (2012), обладателями Кубка Германии (2012), а также Суперкубка страны (2013, 2014).

В 2016 году немец перешел в «Манчестер Сити» за 27 миллионов евро, завоевав семь различных трофеев в составе команды, в том числе став чемпионом АПЛ (2018-2019).

В нынешнем сезоне Гюндоган сыграл в 35 матчах, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.