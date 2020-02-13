Агент защитника «Крузейро» Кака получил разрешение на переговоры с ЦСКА Трансферное окно в России закрывается 21 февраля.

Нене Зини, агент защитника «Крузейро» Кака Жуниора получил официальное разрешение от совета директоров клуба на рассмотрение трансферного предложения со стороны ЦСКА. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, армейцы имеют возможность оформить трансфер до 20 февраля. Сумма сделки может составить четыре миллиона евро.

В прошлом году Кака сыграл 20 матчей в чемпионате Бразилии, забив один гол и получив пять желтых карточек. Трансферную стоимость 20-летнего футболиста, который играет также и на позиции опорного полузащитника, оценивают в два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игрок уже выразил желание присоединиться к армейцам и отказался продлевать контракт с нынешнем командой.