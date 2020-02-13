«МЮ» отправил Игало на карантин из-за коронавируса Новичок «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный этой зимой у «Шанхай Шеньхуа», пока не может находиться на базе английского клуба.

Как сообщает The Mirror, команда отправила игрока в карантин из-за опасности распространения коронавируса. Считается, что инкубационный период составляет 2 недели, поэтому вскоре нигериец должен приступить к тренировкам в общей группе.

Отметим, что Игало перешел в «МЮ» в последний день зимнего трансферного окна. Ранее нападающий выступал в Англии за «Уотфорд». В 55 матчах премьер-лиги он забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Также на его счету 20 голов и четыре результативные передачи в 35 матчах чемпионшипа.

В договоре «МЮ» и «Шанхай Шеньхуа» есть опция выкупа трансфера нападающего. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллионов евро.

На данный момент «красные дьяволы» занимает восьмое место в АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.