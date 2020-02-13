Новичок «Ромы» Ибаньес: Постараюсь завоевать место в стартовом составе команды

– Я знаю, что в Роме существует большая конкуренция за место в составе, но я могу заработать свое место с этого момента и до следующего сезона. Я провел в «Аталанте» год и хорошо знаю команду. Нас ждет сложный поединок, но мы готовимся лучшим образом, – цитирует Ибаньеса официальный сайт клуба.
Напомним, что «Рома» арендовал Ибаньеса этой зимой у «Аталанты». Ранее 21-летний бразилец выступал за «Флуминенсе».
На данный момент римский клуб идет на пятой строчке серии А, набрав 39 очков.
Команды встретятся между собой в Бергамо в рамках 24-го тура. Игра состоится 15 февраля в 22.45 по московскому времени.
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