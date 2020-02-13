Новичок «Ромы» Ибаньес: Постараюсь завоевать место в стартовом составе команды Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес отметил свои сильные стороны и поделился ожиданиями от встречи с «Аталантой».

– Я знаю, что в Роме существует большая конкуренция за место в составе, но я могу заработать свое место с этого момента и до следующего сезона. Я провел в «Аталанте» год и хорошо знаю команду. Нас ждет сложный поединок, но мы готовимся лучшим образом, – цитирует Ибаньеса официальный сайт клуба.

Напомним, что «Рома» арендовал Ибаньеса этой зимой у «Аталанты». Ранее 21-летний бразилец выступал за «Флуминенсе».

На данный момент римский клуб идет на пятой строчке серии А, набрав 39 очков.

Команды встретятся между собой в Бергамо в рамках 24-го тура. Игра состоится 15 февраля в 22.45 по московскому времени.