Новичок «Ромы» Ибаньес: Постараюсь завоевать место в стартовом составе команды - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 февраля 2020 12:27ФутболКорегин Владислав

Новичок «Ромы» Ибаньес: Постараюсь завоевать место в стартовом составе команды

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес отметил свои сильные стороны и поделился ожиданиями от встречи с «Аталантой».

– Я знаю, что в Роме существует большая конкуренция за место в составе, но я могу заработать свое место с этого момента и до следующего сезона. Я провел в «Аталанте» год и хорошо знаю команду. Нас ждет сложный поединок, но мы готовимся лучшим образом, – цитирует Ибаньеса официальный сайт клуба.

Напомним, что «Рома» арендовал Ибаньеса этой зимой у «Аталанты». Ранее 21-летний бразилец выступал за «Флуминенсе».

На данный момент римский клуб идет на пятой строчке серии А, набрав 39 очков.

Команды встретятся между собой в Бергамо в рамках 24-го тура. Игра состоится 15 февраля в 22.45 по московскому времени.

Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Екатерина Александрова: Мне очень бы хотелось оказаться в топ-20 рейтинга WTA Клийстерс выступит на турнире в Дубае Кенин и Уильямс принесли США две победы в матче с Латвией
Борис Майоров: Президент КХЛ должен быть узнаваемым и признаваемым Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 12.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Источник: Следующим соперником Махачева станет Гиллеспи Нурмагомедов вылетел в США для подготовки к поединку с Фергюсоном Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя
Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020 В четверг смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в итальянском Антхольце. 12.02.2020 20:30 Биатлон Тигай Лев
Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.   13.02.2020 08:30 Футбол Мощенко Захар
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб. 12.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина – преступная путаница Школа Головина не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр
Новости
12:38 Футбол Калабрия летом может перейти в «Лилль»
12:28 Олимпиада Станислав Поздняков: ОКР старается обеспечить спортсменам комфортную подготовку к Олимпиаде-2020
12:27 Футбол Новичок «Ромы» Ибаньес: Постараюсь завоевать место в стартовом составе команды
12:17 Теннис Екатерина Александрова: Мне очень бы хотелось оказаться в топ-20 рейтинга WTA
12:11 Футбол «Ливерпуль» готов побороться за Санчо
11:56 Футбол Смолов отказал «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Сельту»
11:44 Хоккей Пастрняк - после хет-трика в ворота «Монреаля»: Благодарю партнеров и надеюсь на продолжение банкета
11:38 Футбол Источник: Аллегри летом возглавит английский клуб
11:28 Фигурное катание Александра Трусова: Для меня Медведева – пример трудолюбия
11:24 Футбол Кокорин отправился на сборы в Турцию с «Зенитом-2»
11:17 Бокс Ковалев может перейти в другой вес
11:13 Бокс Поединок Джошуа и Пулева состоится в июне в Лондоне
11:08 Футбол Алексей Смертин: Со стороны Тарасова неэтично выкладывать в сеть подобные публикации
10:55 Футбол Роджерс – о возможном переходе Лалланы в «Лестер»: Адам – футболист высокого класса
10:52 Футбол Павел Ростовцев: Аудит показывает, что к финансовой деятельности «Енисея» есть большие вопросы
10:45 Футбол «МЮ» отправил Игало на карантин из-за коронавируса
10:34 Теннис Медведев - о поражении от Поспишила: Я просто недостаточно хорошо играл
10:32 Лыжный спорт Александр Легков: Историю с конфликтом Губерниева и Вяльбе раздули журналисты
10:17 Футбол Борис Ротенберг: Договорились с Кокориным, что весеннюю часть сезона он проведет в «Сочи»
10:11 Хоккей Нападающий «Сибири» Комаров не поможет команде в конце сезона
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
В школу через «наркоманский» лес
НАК попросил губернатора проверить слова чиновницы из Кисловодска
Число тяжких преступлений в Белгороде за год выросло на 44 процента
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика