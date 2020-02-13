Калабрия летом может перейти в «Лилль» 23-летний итальянец выступает в команде с 2015 года.

Фланговый защитник «Милана» Давиде Калабрия может оказаться в чемпионате Франции ближайшим летом.

По информации Football Italia, в услугах 23-летнего игрока заинтересован «Лилль». Позиция руководства итальянской команды по поводу продажи футболиста пока неизвестна.

Калабрия является воспитанником «Милана». Он находится в основном составе команды с июля 2015 года. За это время он принял участие в 99 матчах, забив два гола и отдав шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он отметился одним ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.