Ковач – претендент на пост главного тренера «Герты» Хорватский специалист выступал за берлинскую команду с 2003 по 2006 год.

Бывший тренер «Баварии» Нико Ковач может возглавить «Герту», сообщает Kicker.

Отмечается, что руководство берлинцев хочет пригласить 48-летнего специалиста этим летом.

Напомним, что Ковач, будучи футболистом, выступал за «Герту» с 2003 по 2006 год.

С «Баварией» хорватский специалист проработал с июля 2018-го по 3 ноября прошлого года. В качестве тренера он выигрывал чемпионат (2019), Кубок Германии (2019) и Суперкубок страны (2018).

Во вторник главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн покинул свой пост. В ближайшее время командой руководить будет Александр Нури. На данный момент команда занимает 14-е место в таблице бундеслиги, набрав 23 очка.