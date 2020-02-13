Андрей Тихонов: Хотел бы увидеть, как «Спартак» играет позиционно Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал работу главного тренера красно-белых Доменика Тедеско во время «Кубка Матч Премьер».

– Я до конца не увидел, что он хочет. Команда всегда играла от середины поля. Только мяч шел во фланг – сразу шел прессинг. Он кричит: «Прессинг!» – все идут. И если мяч отбирается, они идут в быструю атаку. Если не получается – то, что было с «Локомотивом» и «Партизаном», когда команды играли низко, – то у меня иногда появлялось впечатление, что не все футболисты знают, как взламывать эту оборону. Когда у тебя есть Бакаев – это одно. Когда есть Мирзов с фланга, то получаются свободные зоны. Вот этого я не увидел. Когда команда хорошо бежит в быструю атаку – это одно. Но я хотел бы увидеть и ни разу не увидел, как команда играет позиционно, – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что в Катаре «Спартак» одержал победы над «Ростовом» (2:1) и «Партизаном» (3:2), а также уступил «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти). Таким образом, команда набрала семь очков и стала победителем турнира.

В РПЛ подопечные Тедеско идут на десятой строчке, набрав 22 очка после 19 туров.