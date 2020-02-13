Тарасов извинился за шутку о коронарвирусе Футболист может получить наказание от РФС.

Вчера 12 февраля бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в инстаграме опубликовал свою фотографию вместе с парикмахером азиатской внешности, сделав подпись: «Коронавирус».

Этот поступок осудила организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) с призывом к РФС принять к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами. Сегодня президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что ситуацию рассмотрит комитет по этике.

Тем временем, сам Тарасов принес публичные извенения:

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть, – заявил Тарасов в интервью Чемпионат.com – Признаю, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как то связана с национальностью или расой – этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010-го по июль 2019 года, сыграв за железнодорожников в РПЛ 152 матч и забив 11 голов. Прошлым летом 32-летний полузащитник так и не смог найти себе новую команду и с тех пор не выступал на профессиональном уровне. Нынешней зимой Дмитрий находится на просмотре в казанском «Рубине», пройдя с командой два тренировочных сбора и отправившись на третий.