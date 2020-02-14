Гол Эдегора принес победу «Реалу Сосьедад» в матче с «Мирандесом» Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес».

Первый матч ½ финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Мирандес» завершился в пользу хозяев – 2:1. В составе победителей по голу забили Микель Оярсабаль и Мартин Эдегор.

Ответный матч состоится 4 марта. В другой паре за выход в финал поспорят «Атлетик» и «Гранада».

Кубок Испании. ½ финала

Первый матч

«Реал Сосьедад» – Мирандес – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – 9, пенальти Ойарсабаль, 1:1 – 39 Матеус Айяс, 2:1 – 42 Эдегор.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо (Гевара, 68), Сальдуа, Монреаль, Ле Норман, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 77), Исак (Виллиан Жозе, 67).

«Мирандес»: Лимонес, Кихера, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Онайндиа, Гуриди, Рей (Висенте, 86), Санчес (Пенья, 76), Мальса, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 70).

Предупреждения: Монреаль (17), Кихера (45), Ойарсабаль (48), Сальдуа (82).