«Ахмат» арендовал сербского защитника Богосаваца у клуба «Чукарички» В активе новичка команды Игоря Шалимова один матч за сборную Сербии.

Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте сообщил о переходе 23-летнего защитника Мирослава Богосаваца из сербского клуба «Чукарички». Богосавац взят в аренду до конца нынешнего сезона.

Мирослав Богосавац перешёл в «Ахмат»: подписание контракта 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/HFqibSQ5pd — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 14, 2020

В активе левого защитника одна игра за национальную сборную Сербии. 20 марта прошлого года он сыграл 79 минут в выездном товарищеском матче против команды Германии (1:1).

В феврале 2017 года Богосавац перешел в «Чукарички» из «Партизана» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 12 матчей и 1 гол в чемпионате Сербии. Трансферная стоимость новичка «Ахмата» оценивается в 1,7 млн евро.