Пеле: Спасибо за ваши молитвы и переживания, но я в порядке «Король футбола» опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

На днях сын Пеле Эдиньо в своем интервью для бразильского телевидения рассказал, что у его великого отца серьезные проблемы со здоровьем, и что «король футбола» испытывает депрессию после операции на тазобедренном суставе.

В интервью Globo Esporte Пеле опроверг это заявление:

«Спасибо за ваши молитвы и переживания, но я в порядке. Мне скоро исполнится 80, у меня бывают и хорошие, и плохие дни. Это нормально для людей моего возраста. Я ничего не боюсь, полностью сосредоточен и уверен в том, что я делаю. На прошлой неделе я встретился с президентом Бразильской конфедерации футбола для участия в съемках документального фильма, в прошлом месяце у меня было две рекламных фотосессии. У меня запланировано еще несколько мероприятий на ближайшее время. Не избегаю никаких встреч, несмотря на плотный график. Продолжаю поддерживать физическую активность настолько, насколько могу. Надеюсь продолжать в том же духе».

Эдиньо в свою очередь заявил, что его не правильно поняли, и он имел в виду не диагноз «депрессия», а подавленное эмоциональное состояние.

23 октября нынешнего года трехкратному чемпиону в составе сборной Бразилии Пеле исполнится 80 лет.