Касорла рассказал об интересе «Арсенала» к Чуквезе и Торресу Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла поделился информацией о том, что лондонский «Арсенал» интересовался его партнерами по команде, а именно защитником Пау Торресом и нападающим Самуэлем Чуквезе.

– В «Арсенале» спрашивали у меня про Чуквезе и Торреса, потому что верят, что они сразу заиграют в АПЛ. Да, интерес такой команды – это здорово, но я бы посоветовал своим одноклубникам пока еще остаться здесь. Им надо развиваться и двигаться вперед. В частности, Торрес не должен прислушиваться к интересу «Манчестер Сити» или «Барселоны», а должен расти, как игрок, после чего в будущем мы увидим, что из этого получится, – цитирует Касорлу The Daily Mail.

23-летний Торрес является воспитанником «Вильярреала». В этом сезоне он принял участие в 22 матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Что касается Чуквезе, то он выступает за «желтую субмарину» с ноября 2018 года. На счету 20-летнего игрока четыре забитых мяча и четыре ассиста в 26 матчах нынешнего сезона. Его цена – 30 миллионов.

На данный момент «Вильярреал» идет на восьмой строчке чемпионата Испании – подопечные Хави Кальехи имеют в своем активе 35 очков в 23 турах. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют четыре очка.