Саввиди может приобрести бразильский клуб

Как сообщает источник, данное решение было принято в связи с тем, что российский миллиардер планирует выйти на бразильский рынок, выложив крупную сумму для развития туристического бизнеса. Саввиди уверен, что сотрудничество с футбольным клубом поможет ему укрепить свои позиции в этой стране.
На данный момент «Форталеза» идет девятой в турнирной таблице, набрав 53 очка в 38 матчах.
Напомним, что с июля 2002 по июль 2005 года Саввиди был президентом «Ростова»
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