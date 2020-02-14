Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч чемпионата против «Монпелье» Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на домашний матч 25-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».

«Монако»: Леком, Балло-Туре, Марипан, Глик, Агиляр, Бакайоко, Головин, Фофана, Йоветич, Слимани, Бен-Йеддер. Добавим, что встреча начнется сегодня в 22.45 по московскому времени. В случае победы «Монако», идущий на седьмой строчке с 35 очками, обойдет в турнирной таблице «Монпелье» (37) и поднимется на пятую позицию. Le 1⃣1⃣ aligné Robert Moreno pour #ASMMHSC pic.twitter.com/3aZSJ3ew6A — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 14, 2020