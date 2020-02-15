Антонио Кандрева: В текущих успехах «Интера» нет никакого волшебства Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился впечатлениями от нынешнего сезона серии А.

– Мы знали, что можем достигнуть вершины на этом этапе сезона, в этом нет никакого волшебства. Это тяжелая работа, которая началась летом и продолжалась все эти месяцы, поэтому я думаю, что мы заслужили лидировать в таблице. Более того, мы принимаем участие в трех турнирах и хотим выжать все наши возможности, чтобы добиться успеха. Матч против «Милана»? В перевыве Конте сказал, что нам нужно проснуться и отыскать нашу гордость, чтобы изменить ситуацию, – цитирует Кандреву Sky Italia.

32-летний полузащитник выступает за миланскую команду с августа 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча, в которых он отметился тремя голами и шестью ассистами. «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая по дополнительным показателям «Ювентус» (по 54 очка).

Помимо серии А, подопечные Антонио Конте вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют против «Лудогорца». Также у них есть шанс победить в Кубке Италии. В полуфинале их соперником стал «Наполи», победивший миланцев в первом матче противостояния со счетом 1:0.