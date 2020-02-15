«Рига» Кононова обыграла «Мордовию» в матче Кубка ФНЛ Футболисты «Риги» под руководством Олега Кононова обыграли «Мордовию» в матче товарищеского турнира на «Кубок ФНЛ».

В составе рижской команды голами отметились Роман Дебелко (16-я минута) и Томислав Шарич (74).

Отметим, что в компенсированное время встречи полузащитник «Мордовии» Антон Орлов не смог реализовать пенальти.

В следующем матче на турнире «Рига» 18 февраля сыграет против «Шинника», а «Мордовия» в тот же день встретится с ростовским СКА.