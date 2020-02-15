«РБ Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся в лидеры бундеслиги Футболисты «РБ Лейпцига» одержали победу над «Вердером» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Лукас Клостерман (17-я минута), Патрик Шик (39) и Норди Мукиэле (46).

После этой игры «РБ Лейпциг» набрал 45 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблиц бундеслиги, «Вердер» с 17 очками занимает 17-е место.

В следующем туре «РБ Лейпциг» в гостях встретится с «Шальке», а «Вердер» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии».

В других матчах 22-го тура «Аугсбург» на своем поле не смог переиграть «Фрайбург» (1:1), «Падерборн» дома уступил «Герте» (0:1), «Байер» в гостях одержал победу над «Унионом» (3:2), а «Вольфсбург» на выезде оказался сильнее «Хоффенхайма» (3:2).