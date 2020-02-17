«Бавария» не уверена в возможной покупке Сане Контракт 24-летнего немца с английским клубом действует до лета 2021 года.

Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» может не состояться.

Как сообщает Kicker, в руководстве мюнхенского клуба нет единого мнения по поводу вероятной сделки по 24-летнему игроку

«Бавария» пыталась заполучить Сане прошлым летом, но травма сорвала потенциальный переход – в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:0) немец на 12-й минуте встречи получил разрыв крестообразных связок колена.

Ранее сообщалось, что немец отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до лета 2021 года. А в связи с дисквалификацией английской команды из еврокубков на два сезона его уход из клуба кажется еще более реальным.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 млн евро. С тех пор он сыграл в 134 матчах, забив 39 голов и отдав 45 ассистов.

Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.