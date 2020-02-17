Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73

Warning: array_rand(): Array is empty in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 54

Warning: array_rand(): Array is empty in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 63

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 64
«Бавария» не уверена в возможной покупке Сане - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 февраля 2020 10:30ФутболКорегин Владислав

«Бавария» не уверена в возможной покупке Сане

Контракт 24-летнего немца с английским клубом действует до лета 2021 года.

Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» может не состояться.

Как сообщает Kicker, в руководстве мюнхенского клуба нет единого мнения по поводу вероятной сделки по 24-летнему игроку

«Бавария» пыталась заполучить Сане прошлым летом, но травма сорвала потенциальный переход – в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:0) немец на 12-й минуте встречи получил разрыв крестообразных связок колена.

Ранее сообщалось, что немец отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до лета 2021 года. А в связи с дисквалификацией английской команды из еврокубков на два сезона его уход из клуба кажется еще более реальным.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 млн евро. С тех пор он сыграл в 134 матчах, забив 39 голов и отдав 45 ассистов.

Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

Овечкин замахнулся на антирекорд Михайлова? После безумной шумихи заокеанской прессы, устроенной вокруг рядовой для такой глыбы, как Овечкин, отметки 700, наш славный снайпер притормозил под прессом ожиданий. 16.02.2020 14:30 Хоккей Славин Виталий
Головин помогает победить «Монако», а Смолов в стартовом составе против «Реала» «Советский спорт» следит за наиболее интересными событиями в европейских чемпионатах. 16.02.2020 22:30 Футбол Федоровский Александр
Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья
Еще по теме:
«Это была тяжелая неделя». Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном Блахович нокаутировал Андерсона на UFC Fight Night 167 (видео) Александр Емельянеко сделал подарок Кадырову (видео)
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей
Новости
11:06 Футбол Борис Игнатьев: В эпизоде с голом Смолов сыграл как настоящий мастер
11:05 Футбол Юрген Клопп: Если кто и может сыграть на результат, то это «Атлетико» Симеоне
10:54 Хоккей Пуустинен продлил контракт с «Сибирью»
10:48 Футбол Генеральный директор «Интера»: Думаю, сейчас Мартинесу интересно носить футболку нашего клуба
10:45 Биатлон Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский
10:35 Футбол Эден Азар: Доволен своим выступлением против «Сельты», но не итоговым результатом
10:30 Футбол «Бавария» не уверена в возможной покупке Сане
10:22 Хоккей Главный тренер «Оттавы»: Анисимов проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки
10:12 Футбол Янг - после поражения от «Лацио»: Уверен, «Интер» вернется на победный путь
10:11 Футбол Дженнаро Гаттузо: Мертенс – совершенный игрок
09:47 Футбол Симоне Индзаги: «Лацио» продолжает идти в невероятном ритме
09:35 Хоккей Худобин - после игры с «Оттавой»: Побеждать хочется всегда, но поражения случаются
09:27 Футбол Антонио Конте: «Интер» подарил «Лацио» два гола
09:14 Футбол Тибо Куртуа: Игра против «Сельты» оказалась сложной из-за гола Смолова
09:03 Хоккей Артем Анисимов: В овертаймах всегда есть много шансов отличиться (видео)
08:47 Футбол Смолов - после игры с «Реалом»: Доволен своим голом и результатом
08:36 Футбол Сергей Милинкович-Савич: «Лацио» обязан быть в Лиге Чемпионов, но почему бы не пойти за Скудетто?
08:19 Футбол Гарсия - после матча с «Реалом»: У «Сельты» был план, и он хорошо сработал
08:05 Футбол Зинедин Зидан: «Сельта» не заслуживает быть внизу турнирной таблицы
07:25 Хоккей Два очка Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго» (видео)
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР
Пипифакс депутатам, ноги школьницы и травма в детсаду: итоги недели в Карелии
Правительство Ставрополья не нашло оснований для отставки мэра Георгиевска
В Нижегородской области на ремонт памятников героям ВОВ выделят дополнительные деньги
Белгородская область осталась на пятом месте в рейтинге регионов по качеству жизни
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика