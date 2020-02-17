Генеральный директор «Интера»: Думаю, сейчас Мартинесу интересно носить футболку нашего клуба Контракт игрока рассчитан до июня 2023 года.

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта предположил, что в настоящий момент Лаутаро Мартинеса все устраивает в миланском клубе.

«Лаутаро все еще очень молодой парень. Думаю, больше всего ему сейчас интересно носить футболку «Интера» и защищать цвета этой великой команды, а также продолжать свой профессиональный рост», - приводит Sky Sport Italia слова Маротты.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».