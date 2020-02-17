Агент Смольникова: Сейчас идет обсуждение нового контракта с «Зенитом» Действующее соглашение заканчивается в июне 2020 года.

Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры о новом контракте с клубом.

«Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр», - цитирует Маньякова Sport24.ru.

Напомним, 31-летний Смольников перешел в «Зенит» из «Краснодара» в августе 2013 года. Всего он провел за клуб 195 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.

Вместе с «Зенитом» защитник дважды выигрывал чемпионат России и один раз - Кубок страны.