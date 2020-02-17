«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче - Советский спорт
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17 февраля 2020 12:53ФутболКорегин Владислав

«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче

Дублями в составе питерцев отметились Ригони и Ерохин.

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Аланией» в контрольном матче на сборах в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей дублями отметились Александр Ерохин (29-я и 65-я минуты), Эмилиано Ригони (45, 54). Соперники ответили мячами Ислама Машукова (5, с пенальти) и Давида Кобесова (67).

Контрольный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Алания» (Владикавказ) – 4:2 (2:1).

Голы: Ерохин, 29, 65; Ригони, 45, 54 – Машуков, 5 (с пенальти); Кобесов, 67

«Зенит»: Васютин, Жирков (Кравцов, 88), Осорио, Прохин, Смольников, Мусаев, Ерохин, Шамкин, Ригони, Дриусси, Воробьев (Сергеев, 80).

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