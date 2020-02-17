Новичок «Ахмата» Богосавац будет играть под номером 8 Футболист взят в аренду до конца сезона.

Новичок «Ахмата» Мирослав Богосавац будет играть в футболке под номером 8.

Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Новичок ФК «Ахмат» Мирослав Богосавац будет играть за грозненскую команду под игровым номером 8 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/MAem2cMB9U — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 17, 2020

Напомним, 14 февраля «Ахмат» сообщил о переходе 23-летнего защитника Богосаваца из сербского клуба «Чукарички». Футболист взят в аренду до конца текущего сезона.

В феврале 2017 года Богосавац перешел в «Чукарички» из «Партизана» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 12 матчей и один гол в чемпионате Сербии.

В активе левого защитника одна игра за национальную сборную Сербии.