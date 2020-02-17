Головин вошел в символическую сборную по итогам 25-го тура чемпионата Франции

Отметим, что на 52-й минуте домашнего матча против «Монпелье» (1:0) россиянин отметился голевой передачей на Ислама Слимани. Таким образом, его команда поднялась на пятое место в турнирной таблице.
В символическую сборную попал еще один игрок «Монако» – защитник Камил Глик. Лучшим тренером был признан Андре Виллаш-Боаш («Марсель»).
Для Головина это третье попадание в сборную тура в нынешнем сезоне.
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