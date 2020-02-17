Головин вошел в символическую сборную по итогам 25-го тура чемпионата Франции Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в сборную тура французской Лиги 1 по версии издания L’Equipe, получив семь баллов из десяти.

Отметим, что на 52-й минуте домашнего матча против «Монпелье» (1:0) россиянин отметился голевой передачей на Ислама Слимани. Таким образом, его команда поднялась на пятое место в турнирной таблице.

В символическую сборную попал еще один игрок «Монако» – защитник Камил Глик. Лучшим тренером был признан Андре Виллаш-Боаш («Марсель»).

L'équipe type de la 25e journée de Ligue 1 : la révolte des mal classés



Metz, Nîmes, Dijon et Amiens, tous placés entre la 15e et la 19e place en Championnat, sont représentés dans une équipe type composée de nombreux revanchards. https://t.co/18brZD53RD pic.twitter.com/hUw9gGI1O1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2020

Для Головина это третье попадание в сборную тура в нынешнем сезоне.