«Урал» и «Химки» не смогли выявить победителя в Кубке ФНЛ Встреча прошла в Екатеринбурге.

Матч 2-го тура группы B Кубка ФНЛ «Урал» – «Химки» завершился вничью – 0:0. Отметим, что хозяева выступают в этом турнире вторым составом.

В следующем туре «Урал» сыграет на своем поле против «Родины». Встреча состоится 20 февраля, а подмосковный клуб в тот же день примет «Факел».

Добавим, что в прошлом году Кубок ФНЛ выиграли футболисты курского «Авангарда».