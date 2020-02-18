Гол Мелкадзе не помог «Тамбову» победить «Чертаново» в матче Кубка ФНЛ Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с «Чертаново» в матче 2-го тура группового этапа Кубка ФНЛ.

Встреча прошла на Кипре на стадионе «Куклия Комьюнити» и завершилась со счетом 1:1. В составе тамбовского клуба голом отметился Георгий Мелкадзе (55-я минута), у московской команды отличился Никита Сулейманов (71).

После этой игры «Тамбов» набрал два очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы С, «Чертаново» с одним очком занимает четвертое место.

В заключительном туре группового раунда «Тамбов» сыграет против «Крыльев Советов», а «Чертаново» встретится с «Томью».