Гол Мелкадзе не помог «Тамбову» победить «Чертаново» в матче Кубка ФНЛ

Встреча прошла на Кипре на стадионе «Куклия Комьюнити» и завершилась со счетом 1:1. В составе тамбовского клуба голом отметился Георгий Мелкадзе (55-я минута), у московской команды отличился Никита Сулейманов (71).
После этой игры «Тамбов» набрал два очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы С, «Чертаново» с одним очком занимает четвертое место.
В заключительном туре группового раунда «Тамбов» сыграет против «Крыльев Советов», а «Чертаново» встретится с «Томью».
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