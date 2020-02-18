Мино Райола: Сульшер выразился неправильно Известный агент резко высказался на критику в свой адрес со стороны главного тренера «МЮ».

Влиятельный агент Мино Райола остался недоволен критикой в свой адрес со стороны главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера. Ранее норвежец заявил, что футболист его клуба не является собственностью этого агента и должен сам принимать решения.

«Сульшер высказался неправильно. Я про него в прессе никогда не говорил, а он только обо мне и твердит. Он взял фразы из моего интервью и сделал вид, что оскорблен. Однако меня просто спросили, любит ли Погба Италию. Я высказал свое мнение. Разве я не могу сделать это от своего имени?», — заявил Райола в интервью talkSPORT.

Он добавил, что Сульшер еще оскорблен, что агент якобы предлагает Погба другим клубам за его спиной. По словам Райолы, он всегда говорил, что Поль сосредоточен только на «МЮ».