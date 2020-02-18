СМИ: «Манчестер Сити» хочет обменять Сане на Сержа Гнабри Ранее немецкий футболист выступал за лондонский «Арсенал».

«Манчестер Сити» готов отпустить полузащитника Лероя Сане в мюнхенскую «Баварию».

Однако, как пишет The Sun, чемпион Англии хочет, чтоб в обратном направлении последовал хавбек Серж Гнабри, известный по игре за лондонский «Арсенал».

Напомним, летом 2019 года об интересе «Баварии» к Сане стало известно официально, однако, переход не состоялся, поскольку игрок получил серьезную травму и пропустил шесть месяцев.