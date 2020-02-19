Каррагер - о поражении «Ливерпуля» от «Атлетико»: Это был разочаровывающий вечер Ливерпульцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что у мерсисайдцев неплохие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Это был разочаровывающий вечер для «Ливерпуля». Никому не хочется пропускать первым, особенно так быстро. «Ливерпуль» не очень расстроился из-за пропущенного мяча, но не смог ничего создать. Команде не хватает креатива в центре поля. Впрочем, стоит отметить «Атлетико», который отлично защищался. Итоговый счет - лишь 1:0, и это хороший расклад для мерсисайдцев перед ответной игрой», - приводит Goal.com слова Каррагера.

Напомним, футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на четвертой минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что «Ливерпуль», который является действующим победителем турнира, потерпел первое поражение в текущем сезоне.