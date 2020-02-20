Йосип Иличич: «Аталанта» больше не является сюрпризом Клуб из Бергамо разгромил «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич поделился эмоциями после победы над «Валенсией».

«Мы отлично провели первый тайм, не позволив им практически ничего. Жаль, что пропустили гол, но «Валенсия» - сильная команда, мы заставили их плохо играть. «Аталанта» больше не является сюрпризом. Мы совершаем действительно важные вещи», - цитирует Иличича Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты «Аталанты» разгромили «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Ханс Хатебур, Иличич, Ремо Фройлер и Марио Пашалич. У гостей это сделал российский полузащитник Денис Черышев. Игрок сборной России начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

Ответный матч состоится 10 марта и пройдет на домашней арене испанского клуба.