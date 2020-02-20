«Енисей» обыграл «Ротор» на Кубке ФНЛ Турнир проходит на Кипре.

На Кубке ФНЛ продолжаются матчи группового этапа.

В матче третьего тура «Енисей» обыграл «Ротор» со счетом 2:1.

Волгоградцы усилиями Евгения Песегова, реализовавшего пенальти, открыли счет в самом начале встречи, однако удержать преимущество не смогли. В течение последних десяти минут Александр Ломакин (также с пенальти) и Владислав Шпитальный принесли победу красноярскому клубу.

«Енисей» набрал четыре очка и занимает второе место в квартете А. «Ротор» с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы.

Кубок ФНЛ

Группа A

«Ротор» — «Енисей» — 1:2 (1:0)

Голы: Песегов, 3 (пенальти) — Ломакин, 80 (пенальти); Шпитальный, 90.