«КАМАЗ» обыграл молодежную сборную России и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ Турнир проходит в Пафосе (Кипр).

Футболисты «КАМАЗа» одержали победу над молодежной сборной России в рамках третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ.

В составе победителей голами отметились Александр Гаглоев (11-я минута, с пенальти), Руслан Галиакберов (45+1) и Денис Чушъялов (71). Соперник ответили забитыми мячами Хетага Хосонова (79) и Ивана Олейникова (85).

Таким образом, клуб из Набережных Челнов набрал пять очков и занял первое место в группе А, выйдя в полуфинал турнира. Молодежная сборная с четырьмя очками финишировала на второй строчке.

Отметим, что плей-офф стартует 23 февраля.