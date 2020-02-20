Гол Баркова помог «Химкам» уйти от поражения в матче с «Факелом» Турнир проходит в Пафосе (Кипр).

«Факел» сыграл вничью с «Химками» в матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Воронежский клуб вышел вперед на 50-й минуте усилиями Михаила Петрусева. Соперник смог сравнять счет уже в дополнительное время – гол забил Дмитрий Барков (90+2).

Отметим, что игру судила арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова.

На данный момент «Химки» занимают первое место, набрав пять очков. «Факел» идет на второй строчке (4). Сегодня состоится еще один матч в рамках группы B – «Родина» встретится с «Уралом-2».

Кубок ФНЛ. Группа B. 3-й тур

«Химки» – «Факел» – 1:1 (0:0)

Голы: Петрусев, 50 (0:1); Барков, 90+2 (1:1).