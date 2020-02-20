Вторая команда «Урала» обыграла «Родину» на Кубке ФНЛ На Кипре продолжается ежегодный турнир.

В заключительном матче группы B «Урал-2» со счетом 2:1 обыграл московский клуб «Родина», выступающий в ПФЛ.

Команды из Екатеринбурга открыла счет на 31-й минуте стараниями Александра Щербакова, на что точным ударом ответил игрок «Родины» Александр Голвоня на 60-й. На 90-й победу для «Урала-2» добыл Алексей Герасимов.

Первое место в группе B заняли «Химки», набравшие 5 очков. Подмосковная команда сыграет в полуфинале. У «Факела» и «Урала-2» по 4 очка, но воронежцы оказались выше по результату личной встречи (2:1). «Родина» финишировала на последней четвертой строчке, набрав 3 очка.

Матчи плей-офф состоятся 23 и 24 февраля.