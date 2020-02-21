«Базель» на Кипре разгромил АПОЭЛ Встреча состоялась в Никосии.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы кипрский АПОЭЛ на своем поле уступил швейцарскому «Базелю» со счетом 0:3.

Рауль Петретта открыл счет на 16-й минуте, на 53-й отличился Валентин Штокер, а на 66-й – Артур Кабрал.

Напомним, что «Базель» на групповом этапе выступал в одной группе с испанским «Хетафе», российским «Краснодаром» и турецким «Трабзонспором», заняв первое место.

Ответный матч состоится в Швейцарии 27 февраля.