Хуан Мата: Ничья с «Брюгге» не очень плохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата подвел итоги матча в Бельгии.
«Они здорово начали, играли в хороший футбол. Мы не должны были пропускать, но и забили из-за их ошибки. Во втором тайме мы были намного лучше, чем в первом, имели несколько моментов. 1:1 - не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить», - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.
Напомним, вчера матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) завершился вничью 1:1.
На 15-й минуте счет открыл нигерийский форвард хозяев Эммануэль Бонавентуре, а на 36-й равновесие восстановил Антони Марсьяль. Ответная встреча состоится 27 февраля в Манчестере.
Добавим, что 23 февраля в рамках чемпионата Англии «МЮ» на своем поле примет «Уотфорд».
Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе», в том числе Миранчук Интервью с бывшим главным тренером «Спартака» и «Енисея». 19.02.2020 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей Казань – первая звезда Востока. «Ак Барс» досрочно первенствовал в Восточной конференции Самые яркие эпизоды игрового дня – в обзоре от «Советского спорта». 18.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав