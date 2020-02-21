Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Хуан Мата: Ничья с «Брюгге» не очень плохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 09:11ФутболНечаев Юрий

Хуан Мата: Ничья с «Брюгге» не очень плохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать

«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» не смогли выявить победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата подвел итоги матча в Бельгии.

«Они здорово начали, играли в хороший футбол. Мы не должны были пропускать, но и забили из-за их ошибки. Во втором тайме мы были намного лучше, чем в первом, имели несколько моментов. 1:1 - не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить», - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) завершился вничью 1:1.

На 15-й минуте счет открыл нигерийский форвард хозяев Эммануэль Бонавентуре, а на 36-й равновесие восстановил Антони Марсьяль. Ответная встреча состоится 27 февраля в Манчестере.

Добавим, что 23 февраля в рамках чемпионата Англии «МЮ» на своем поле примет «Уотфорд».

Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе», в том числе Миранчук Интервью с бывшим главным тренером «Спартака» и «Енисея». 19.02.2020 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Казань – первая звезда Востока. «Ак Барс» досрочно первенствовал в Восточной конференции Самые яркие эпизоды игрового дня – в обзоре от «Советского спорта». 18.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
09:22 Хоккей Защитник «Монреаля»: У Овечкина самый опасный бросок в НХЛ
09:11 Футбол Хуан Мата: Ничья с «Брюгге» не очень плохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
08:59 Хоккей «Тампа» проиграла «Вегасу», Кучеров набрал одно очко
08:37 Футбол Александр Ляказетт: «Арсенал» возвращается из Греции в хорошем настроении
08:23 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Химки» были хороши и контролировали ход матча с «Олимпией Милан»
08:08 Футбол Лучшим игроком чемпионата Франции в январе признан Неймар
07:53 Футбол Артета - после победы над «Олимпиакосом»: «Арсенал» добился отличного результата
07:40 Футбол Вьетто, Хаджи, Камада и Жота претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
07:26 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучше
07:10 ММА UFC представил афишу боя Нурмагомедов - Фергюсон (фото)
06:48 Хоккей «Коламбус» проиграл «Филадельфии», Гавриков набрал одно очко (видео)
06:32 Хоккей Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Сан-Хосе» (видео)
06:18 Хоккей Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Монреаля» (видео)
02:00 Баскетбол «Химки» обыграли «Олимпию Милан»
01:48 Футбол Антонио Конте: Лига Европы нужна «Интеру», чтобы дать время запасным
01:38 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Норвежцы уже не знают, что и придумать, чтобы остановить Большунова
01:26 Футбол «Вольфсбург» одержал волевую победу над «Мальме» в Лиге Европы
01:25 Футбол «Байер» обыграл «Порту», гол португальцев помог организовать Зе Луиш
01:09 Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол», Диогу Жота сделал хет-трик
01:03 Футбол Благодаря дублю Хаджи «Рейнджерс» обыграл «Брагу», уступая 0:2 по ходу встречи
Циничная ложь московской мэрии: что нам ответили о насильном выселении ветерана ВОВ
Минимущество объяснило появление платной парковки у вокзала Петрозаводска
Генпрокурор назначил нового начальника в Ишимскую межрайонную прокуратуру
Александр Галкин назначен врип главы МСУ Балахнинского района
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика