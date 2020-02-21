Хуан Мата: Ничья с «Брюгге» не очень плохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» не смогли выявить победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата подвел итоги матча в Бельгии.

«Они здорово начали, играли в хороший футбол. Мы не должны были пропускать, но и забили из-за их ошибки. Во втором тайме мы были намного лучше, чем в первом, имели несколько моментов. 1:1 - не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить», - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) завершился вничью 1:1.

На 15-й минуте счет открыл нигерийский форвард хозяев Эммануэль Бонавентуре, а на 36-й равновесие восстановил Антони Марсьяль. Ответная встреча состоится 27 февраля в Манчестере.

Добавим, что 23 февраля в рамках чемпионата Англии «МЮ» на своем поле примет «Уотфорд».