Кураньи на русском языке пригласил болельщиков «Динамо» на матч со «Спартаком» (видео)

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи пригласил болельщиков бело-голубых поддержать команду в дерби со «Спартаком».
«Привет, фанаты «Динамо»! Это Кевин Кураньи. Приезжайте на дерби «Динамо» - «Спартак», - говорит спортсмен в видео, опубликованном в Instagram.
Напомним, после 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» - десятый (22).
Кураньи выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год. Всего за столичный клуб он провел 151 матч, забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов Объясняем, чем по-прежнему интересен второй еврокубок, плей-офф которого стартует в четверг. 20.02.2020 15:00 Футбол Велиев Эмиль «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной. 20.02.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар «Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс» Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Ак Барсом» (6:3) вышла огненной. 20.02.2020 23:00 Хоккей «Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай