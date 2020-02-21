Кураньи на русском языке пригласил болельщиков «Динамо» на матч со «Спартаком» (видео) Игра состоится 29 февраля.

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи пригласил болельщиков бело-голубых поддержать команду в дерби со «Спартаком».

«Привет, фанаты «Динамо»! Это Кевин Кураньи. Приезжайте на дерби «Динамо» - «Спартак», - говорит спортсмен в видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, после 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» - десятый (22).

Кураньи выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год. Всего за столичный клуб он провел 151 матч, забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.