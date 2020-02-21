«Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ - Советский спорт
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21 февраля 2020 13:10ФутболЛипкин Антон

«Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ

Дубль сделал Герчиков.

«Чертаново» одержал победу над «Томью» (4:0) в матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ на Кипре.

Дубль оформил полузащитник Леонид Герчиков, по голу забили защитник Егор Кондаков и форвард Александр Конев.

В предыдущих матчах «Чертаново» проиграло «Крыльям Советов» (0:1) и завершило вничью матч с «Тамбовом» (1:1). В свою очередь «Томь» дважды сыграла вничью – с «Томью» (2:2) и «Крыльями Советов» (3:3).

Окончательное распределение мест в группе C станет известно после матча «Тамбов» – «Крылья Советов».

Пафос (Кипр)
Кубок ФНЛ
Группа C
3-й тур

«Чертаново» (Москва) – «Томь» (Томск) – 4:0 (3:0)
Голы: Герчиков, 2, 16. Кондаков, 27. Конев, 80.

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