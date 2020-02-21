«Футбольные легенды!». Президент Ла Лиги на русском языке – о Карпине, Мостовом и Смолове Нападающий открыл счет своим мячам в Испании.

Пресс-служба испанской примеры в Instagram опубликовала постер с изображением бывших игроков «Сельты» Валерия Карпина и Александра Мостового, а также Федора Смолова, в настоящее время защищающего цвета клуба из Виго.

Плакат был сопровожден подписью «Смолов - новый царь «Сельты».

Один из комментариев под постом оставил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который на русском языке написал: «Футбольные легенды!».

Напомним, Мостовой сыграл за «Сельту» 276 матчей, в которых забил 70 голов и сделал 19 результативных передач. У Карпина - 204 матча, 37 забитых мячей и семь голевых передач.

Смолов перешел в клуб из Виго в январе на правах аренды до конца сезона. В 24-м туре чемпионата Испании нападающий забил свой первый гол за «Сельту», отличившись в гостевом матче против мадридского «Реала» (2:2).