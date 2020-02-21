Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото) 20-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника.

Футболист «Зенита» Кирилл Капленко перешел в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник Кирилл Капленко на правах аренды переходит в ФК «Оренбург»



👉https://t.co/9Yl5Hg1PXc pic.twitter.com/jlcFjUHdeL — ФК Оренбург (@fcorenburg) February 21, 2020

За «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ (сделал три результативные передачи) и 16 - в ПФЛ (три голевых паса).

За основной состав питерского клуба полузащитник дважды сыграл в Кубке России и один раз - в чемпионате страны.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 19 очков после 19 туров.

28 февраля оренбуржцы сыграют в гостях против «Крыльев Советов».