Кевин Кураньи: Думаю, у Тедеско в «Спартаке» все будет хорошо Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи – о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

- Если говорить о Доменико Тедеско в «Спартаке», думаю, у него все будет хорошо. Новая страна и новые люди - это всегда позитив. Надеюсь, у него получится в России, но только не в матче с «Динамо», - цитирует Кураньи «РИА Новости».

Напомним, что Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября 2019 года.