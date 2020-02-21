Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Кубка легенд Футболисты сборной России не смогли обыграть команду Турции в матче Кубка легенд-2020.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:5. В составе российской команды голами отметились Константин Головской (7-я, 16-я и 26-я минуты), Константин Зырянов (15) и Дмитрий Аленичев (17). У турецкой сборной отличились Ахмет Дурсун (10, 31), Тунджай Шанлы (18), Хамит Алтынтоп (33) и Хасан Кабзе (38). Следующий матч на турнире сборная России проведет 22 февраля против команды Португалии.