Шкодран Мустафи: В начале сезона мне было очень тяжело, но теперь все наладилось

– Было очень сложно в начале сезона, когда я не попадал даже в заявку. Но я всегда старался отдаваться команде полностью при любых обстоятельствах. Наверное, это, а также поддержка семьи помогли мне преодолеть непростой период. Теперь же все наладилось: я тренируюсь, играю, а когда возвращаюсь домой, то наслаждаюсь ролью отца двоих детей. Надеюсь так и будет продолжаться, – цитирует Мустафи Sky Sports.
Отметим, что в последних четырех турах АПЛ 27-летний немец выходил в основном составе. До этого он на протяжении первых 12 туров Премьер-лиги находился вне заявки команды. Всего в этом сезоне он отыграл 16 поединков, забив один гол и отдав один ассист.
Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2021 года. На данный момент лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.
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